Ученые: окраины Солнечной системы имеют рельефную структуру Это показали данные с трех космических аппаратов
Фоторепортажи
38Скончался Михаил Горбачев
9Начало нового учебного года в школах России
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
19:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Франция впервые запустила прямые поставки газа в Германию

Франция впервые начала напрямую поставлять природный газ в Германию, поскольку Берлин намерен диверсифицировать запасы энергии после прекращения поставок из РФ. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на французский газовый оператор GRTgaz.

Источник: Reuters

GRTgaz сообщил, что газопровод, соединяющий две страны во французской приграничной деревне Обергайльбах, начал поставлять первоначальную суточную мощность в 31 ГВт·ч. Ожидается, что поставки увеличатся до 100 ГВт·ч в день, что составляет менее 2% от общего потребления газа в Германии.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер поблагодарил GRTGaz в Twitter и отметил, что поставки французского газа через федеральную землю Саар обеспечивают безопасность поставок в Германию.

Хотя газовые хранилища Германии в настоящее время заполнены почти на 95%, чиновники говорят, что этой зимой гражданам все равно придется экономить газ, отмечает Associated Press.

Действия Франции связаны с тем, что Германия и другие европейские страны стремятся диверсифицировать импорт газа после ограничения поставок дешевого природного газа из России.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в прошлом месяце, что Франция и Германия договорились об энергетической солидарности. Париж поможет Берлину с поставками газа, а Германия будет производить больше электроэнергии для снабжения Франции в периоды пикового потребления.

Ранее агентство Reuters сообщало, что на фоне дефицита электроэнергии Франция может отключить ее подачу некоторым жителям страны. Газохранилища Франции заполнены более чем на 90%, газохранилища Германии — почти на 95%. «Газпром» оценивал сокращение поставок в страны Евросоюза в 48% с начала года. По данным СМИ, газа в хранилищах ЕС хватит до февраля 2023 года.

Дарья Эрозбек

Следите за развитием темы Поставки газа и нефти в Европу
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Киевской области произошли взрывы
Украинским военным посоветовали свергнуть Зеленского
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика