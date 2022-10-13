Франция впервые запустила прямые поставки газа в Германию

GRTgaz сообщил, что газопровод, соединяющий две страны во французской приграничной деревне Обергайльбах, начал поставлять первоначальную суточную мощность в 31 ГВт·ч. Ожидается, что поставки увеличатся до 100 ГВт·ч в день, что составляет менее 2% от общего потребления газа в Германии.
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер поблагодарил GRTGaz в Twitter и отметил, что поставки французского газа через федеральную землю Саар обеспечивают безопасность поставок в Германию.
Хотя газовые хранилища Германии в настоящее время заполнены почти на 95%, чиновники говорят, что этой зимой гражданам все равно придется экономить газ, отмечает Associated Press.
Действия Франции связаны с тем, что Германия и другие европейские страны стремятся диверсифицировать импорт газа после ограничения поставок дешевого природного газа из России.
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в прошлом месяце, что Франция и Германия договорились об энергетической солидарности. Париж поможет Берлину с поставками газа, а Германия будет производить больше электроэнергии для снабжения Франции в периоды пикового потребления.
Ранее агентство Reuters сообщало, что на фоне дефицита электроэнергии Франция может отключить ее подачу некоторым жителям страны. Газохранилища Франции заполнены более чем на 90%, газохранилища Германии — почти на 95%. «Газпром» оценивал сокращение поставок в страны Евросоюза в 48% с начала года. По данным СМИ, газа в хранилищах ЕС хватит до февраля 2023 года.