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21:32 (мск), источник: Вечерняя Москва

Зеленский: Украина имеет десятую часть от нужного количества ПВО

На вооружении у Украины имеется только 10 процентов от необходимого количества систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в четверг, 13 октября.

Источник: Reuters

— У нас есть своя противовоздушная оборона, ее очень мало… Мы хотим, чтобы у нас была возможность закрыть небо, — сказал глава государства.

Стране в настоящее время не хватает собственных возможностей, цитирует Зеленского РИА Новости.

11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон намерен в скором времени поставить Киеву комплексы NASAMS. Он также отметил, что Белый дом продолжит обсуждать с Украиной возможность поставки ей дополнительных средств ПВО.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил «Вечерней Москве», что комплексы NASAMS, которые США пообещали Украине, — более серьезные установки, чем те, что у нее уже имеются. Они могут быть опасны для стратегической авиации ВС РФ.

По мнению эксперта, ЗРК NASAMS могут стрелять на довольно большие высоты и расстояния. Для борьбы с ними придется задействовать противоракетную оборону, пояснил Дандыкин.

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