В Госдуме отреагировали на антироссийскую резолюцию ПАСЕ

13 октября ПАСЕ, в ходе заседания, единогласно приняла резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в «пособничестве терроризму».
«ПАСЕ окончательно утратила остатки логики и разума… Теперь всеми подобными резолюциями ПАСЕ можно смело топить дома европейцев предстоящей зимой. Никакого значения они для нас ровным счетом не имеют!» — заявил Слуцкий, отреагировав на антироссийскую резолюцию ассамблеи.
«В палате № 6 есть всегда только одно мнение, но не факт что здравое, скорее основанное на болезненных галлюцинациях», — резюмировал он.
12 октября Генеральная Ассамблея ООН одобрила антироссийскую резолюцию, не признающую прошедшие в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы. Резолюцию поддержало 143 страны, высказались против — пять, воздержались — 35 стран.