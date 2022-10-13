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13 октября, источник: Lenta.Ru

Франция сочла бессмысленным создание газового хаба для Европы в Турции

В Елисейском дворце посчитали бессмысленным создание новых инфраструктур в Турции для обеспечения Европы российским газом. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Источник: Reuters

«Для нас нет смысла создавать новые инфраструктуры, которые позволят импортировать больше российского газа», — цитирует агентство представителя администрации президента Франции.

По его словам, в создании нового хаба нет необходимости, поскольку Европа стремится избавиться от зависимости от российского газа.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Европа неизбежно вынуждена будет покупать российский газ, а «Турецкий поток» является единственным надежным маршрутом. По его словам, в настоящее время Европа обречена покупать у США сжиженный природный газ, а хаб в Турции станет ему альтернативой.

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