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04:47 (мск), источник: ТАСС

Британский министр раскритиковал Макрона за слова об ответе на применение ЯО Россией

Бен Уоллес отметил, что это заявление «раскрывает карты» французского президента.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выступил с критическим замечанием в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего, что военная доктрина его страны не предусматривает возможности ядерного ответа на применение тактического ядерного оружия (ЯО) на Украине. Об этом сообщает в четверг вечером на своем сайте газета The Daily Telegraph.

«Это [заявление] раскрывает карты президента Макрона», — сказал Уоллес в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова французского лидера.

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Источник британского издания в НАТО выразил согласие с Уоллесом, заявив, что слова Макрона подрывают «принципы сдерживания». «Мы не вдаемся в детали подобных сценариев», — сказал собеседник газеты.

Макрона раскритиковали и в самой Франции. Его предшественник на президентском посту Франсуа Олланд (2012−2017) напомнил, что принцип ядерного сдерживания основан на том, что ядерные державы не должны «ничего говорить о том, что они могли бы сделать» в критической ситуации.

Заявление президента Франции прозвучало 12 октября в эфире телеканала France 2.

«У Франции есть военная доктрина, как я говорил, и она зиждется на интересах нации. Они четко определены. И это не то, что было бы под угрозой, в случае баллистической ядерной атаки на Украине или в регионе», — сказал он.

После этого он призвал меньше говорить о ядерной угрозе и прилагать больше усилий для мира.

«Я всегда говорил правду французам. Россия обладает ядерным оружием, Франция тоже. В этой области наша доктрина совершенно ясна. Сдерживание работает, но чем меньше мы будем об этом говорить, тем больше это будет вызывать доверия», — сказал Макрон. «Мы должны помогать Украине сопротивляться, но необходимо избегать любой эскалации конфликта. Необходимо, чтобы эта война не расширялась ни географически, ни вертикально — то есть в плане использования оружия массового уничтожения», — добавил он.

Российская доктрина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике. Он подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Представитель Кремля напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями ядерной доктрины страны. Заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов в интервью ТАСС также отмечал, что от официальных лиц Российской Федерации, в отличие от некоторых зарубежных политиков, ни разу не звучало угроз применения какого-либо оружия массового поражения.

Согласно российской ядерной доктрине (Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года) применение Россией ядерного оружия возможно только в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

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