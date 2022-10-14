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07:33 (мск), источник: Коммерсантъ

CNN: SpaceX попросила Пентагон оплатить поставки спутников Starlink Украине

SpaceX в сентябре предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование спутниковой сети Starlink на Украине, сообщает CNN. Компания попросила военное ведомство взять расходы на себя. По оценкам SpaceX, до конца года на поставку комплектов оборудования для спутников потратят $124 млн, а в 2023 году — около $400 млн. CNN отмечает, что Starlink обеспечивает связь для украинских военных на поле боя.

Источник: Reuters

Телеканал ссылается на письмо, отправленное Пентагону директором SpaceX по продажам 8 сентября. На сегодняшний день Украина получила около 20 тыс. спутников Starlink, и создатель SpaceX Илон Маск говорил, что это обошлось компании в $80 млн, а концу года расходы превысят $100 млн.

Из письма выяснилось, что около 85% спутниковых станций на Украине были оплачены — как минимум частично — такими странами, как Великобритания, США и Польша. В частности, Агентство США по международному развитию (USAID) потратило около $3 млн на оборудование и услуги Starlink на Украине. Почти 9 тыс. спутниковых станций оплатила Польша, 1,7 тыс. — власти США. Одна спутниковая станция стоит $1,5 тыс., комплект из двух — $2,5 тыс. Зарубежные страны также оплатили примерно 30% стоимости подключения к спутниковому интернету Starlink, который обходится $4,5 тыс. в месяц. Оставшиеся 70% суммы покрыла сама SpaceX.

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Из документов, отправленных компанией Пентагону, также выяснилось, что в июле главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный написал письмо Илону Маску. Он рассказал, что в ходе боевых действий ежемесячно уничтожается около 500 спутниковых станций. Он попросил поставить Украине еще 6200 станций, а также обеспечить поставки по 500 станций в месяц в будущем. В SpaceX в ответ попросили господина Залужного перенаправить запрос Министерству обороны. В отдельном сопроводительном письме в Пентагон консультант, работающий на SpaceX, написал, что компании приходится принимать «ужасно трудные решения».

«Я не думаю, что у них есть финансовая возможность предоставить какие-либо дополнительные станции или услуги по просьбе Залужного», — отметил эксперт.

К аналогичному выводу пришел директор SpaceX по продажам в своем сентябрьском письме Пентагону. «Мы не в состоянии в дальнейшем передавать (спутниковые.— “Ъ”) станции в дар Украине и финансировать уже поставленные станции в течение неопределенного периода времени», — написал представитель компании.

В начале октября вооруженные силы Украины заявили о перебоях в работе Starlink, сообщала Financial Times. По словам источников CNN, сбои «внезапно охватили всю линию фронта». «Это повлияло на все попытки украинцев прорваться через этот фронт. Starlink — это основной способ связи подразделений на поле боя», — пояснил один из собеседников канала. CNN отмечает, что сеть Starlink используется не только для голосовой и электронной связи, но и для управления дронами и отправки видео для корректировки артиллерийского огня.

По данным телеканала, просьба SpaceX об оплате поставок Starlink Украине «вызвала раздражение у высшего руководства Пентагона». Неназванный высокопоставленный представитель министерства заявил, что в SpaceX «имеют наглость выглядеть героями», хотя поставки спутников оплачивает не сама компания, а сейчас она к тому же «предъявила счет на десятки миллионов в месяц».

Официально SpaceX отказалась комментировать информацию. Представитель Пентагона Боб Дичи сказал CNN, что министерство «продолжает работать над поиском решений для вооруженных сил Украины».

Starlink — глобальная спутниковая система, разработанная SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом к интернету в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. В сентябре Starlink стала доступна на всех континентах Земли, включая Антарктику. Сеть, однако, не будет работать в России, а также в Афганистане, Белоруссии, Венесуэле, Иране, Кубе, Китае, Северной Корее и Сирии.

3 октября Илон Маск написал, что к миру между Россией и Украиной может привести выполнение четырех пунктов, один из которых — признание Крыма российским. Кремль счел эти идеи позитивными, а Киев раскритиковал бизнесмена. Он ответил, что поддерживает Украину, но не мировую войну. Политолог Ян Бреммер утверждал, что Илон Маск поговорил с Владимиром Путиным перед тем, как опубликовать свой план по урегулированию конфликта. И Кремль, и сам бизнесмен это отрицали.

Лаура Кеффер

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