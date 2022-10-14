CNN: SpaceX попросила Пентагон оплатить поставки спутников Starlink Украине

Телеканал ссылается на письмо, отправленное Пентагону директором SpaceX по продажам 8 сентября. На сегодняшний день Украина получила около 20 тыс. спутников Starlink, и создатель SpaceX Илон Маск говорил, что это обошлось компании в $80 млн, а концу года расходы превысят $100 млн.
Из письма выяснилось, что около 85% спутниковых станций на Украине были оплачены — как минимум частично — такими странами, как Великобритания, США и Польша. В частности, Агентство США по международному развитию (USAID) потратило около $3 млн на оборудование и услуги Starlink на Украине. Почти 9 тыс. спутниковых станций оплатила Польша, 1,7 тыс. — власти США. Одна спутниковая станция стоит $1,5 тыс., комплект из двух — $2,5 тыс. Зарубежные страны также оплатили примерно 30% стоимости подключения к спутниковому интернету Starlink, который обходится $4,5 тыс. в месяц. Оставшиеся 70% суммы покрыла сама SpaceX.
Из документов, отправленных компанией Пентагону, также выяснилось, что в июле главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный написал письмо Илону Маску. Он рассказал, что в ходе боевых действий ежемесячно уничтожается около 500 спутниковых станций. Он попросил поставить Украине еще 6200 станций, а также обеспечить поставки по 500 станций в месяц в будущем. В SpaceX в ответ попросили господина Залужного перенаправить запрос Министерству обороны. В отдельном сопроводительном письме в Пентагон консультант, работающий на SpaceX, написал, что компании приходится принимать «ужасно трудные решения».
«Я не думаю, что у них есть финансовая возможность предоставить какие-либо дополнительные станции или услуги по просьбе Залужного», — отметил эксперт.
К аналогичному выводу пришел директор SpaceX по продажам в своем сентябрьском письме Пентагону. «Мы не в состоянии в дальнейшем передавать (спутниковые.— “Ъ”) станции в дар Украине и финансировать уже поставленные станции в течение неопределенного периода времени», — написал представитель компании.
В начале октября вооруженные силы Украины заявили о перебоях в работе Starlink, сообщала Financial Times. По словам источников CNN, сбои «внезапно охватили всю линию фронта». «Это повлияло на все попытки украинцев прорваться через этот фронт. Starlink — это основной способ связи подразделений на поле боя», — пояснил один из собеседников канала. CNN отмечает, что сеть Starlink используется не только для голосовой и электронной связи, но и для управления дронами и отправки видео для корректировки артиллерийского огня.
По данным телеканала, просьба SpaceX об оплате поставок Starlink Украине «вызвала раздражение у высшего руководства Пентагона». Неназванный высокопоставленный представитель министерства заявил, что в SpaceX «имеют наглость выглядеть героями», хотя поставки спутников оплачивает не сама компания, а сейчас она к тому же «предъявила счет на десятки миллионов в месяц».
Официально SpaceX отказалась комментировать информацию. Представитель Пентагона Боб Дичи сказал CNN, что министерство «продолжает работать над поиском решений для вооруженных сил Украины».
Starlink — глобальная спутниковая система, разработанная SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом к интернету в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. В сентябре Starlink стала доступна на всех континентах Земли, включая Антарктику. Сеть, однако, не будет работать в России, а также в Афганистане, Белоруссии, Венесуэле, Иране, Кубе, Китае, Северной Корее и Сирии.
3 октября Илон Маск написал, что к миру между Россией и Украиной может привести выполнение четырех пунктов, один из которых — признание Крыма российским. Кремль счел эти идеи позитивными, а Киев раскритиковал бизнесмена. Он ответил, что поддерживает Украину, но не мировую войну. Политолог Ян Бреммер утверждал, что Илон Маск поговорил с Владимиром Путиным перед тем, как опубликовать свой план по урегулированию конфликта. И Кремль, и сам бизнесмен это отрицали.