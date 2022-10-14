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13:22 (мск), источник: © РИА Новости

Путин назвал заявления Макрона о карабахском конфликте неприемлемыми

АСТАНА, 14 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин счел некорректными заявления французского коллеги Эммануэля Макрона, который сказал, что Москва использует конфликт в Нагорном Карабахе для дестабилизации Южного Кавказа.

Источник: © РИА Новости

«Вместе с тем, конечно, я с удивлением прочитал вчера некоторые комментарии президента Франции по поводу результатов встречи 6 октября. Считаю, что эти заявления, в них отсутствует понимание самого хода конфликта, и французская, судя по всему, информация о позиции сторон, поэтому они прозвучали некорректно, я бы даже сказал, извращенно, неприемлемо», — сказал Путин на саммите СНГ в узком составе.

Он добавил, что у них с Макроном еще будет возможность обсудить эти слова.

«В любом случае Россия всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него», — добавил российский президент.

Макрон ранее в интервью телеканалу France 2 заявил, что Россия использовала нагорно-карабахский конфликт, пытаясь дестабилизировать и создать беспорядок на Южном Кавказе, чтобы «ослабить и разделить всех».

По мнению французского лидера, Москва «явно играла в игру Азербайджана при турецком соучастии» и намеревалась «ослабить Армению, которая когда-то была ей близка».

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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