Путин назвал заявления Макрона о карабахском конфликте неприемлемыми

«Вместе с тем, конечно, я с удивлением прочитал вчера некоторые комментарии президента Франции по поводу результатов встречи 6 октября. Считаю, что эти заявления, в них отсутствует понимание самого хода конфликта, и французская, судя по всему, информация о позиции сторон, поэтому они прозвучали некорректно, я бы даже сказал, извращенно, неприемлемо», — сказал Путин на саммите СНГ в узком составе.
Он добавил, что у них с Макроном еще будет возможность обсудить эти слова.
«В любом случае Россия всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него», — добавил российский президент.
По мнению французского лидера, Москва «явно играла в игру Азербайджана при турецком соучастии» и намеревалась «ослабить Армению, которая когда-то была ей близка».
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.