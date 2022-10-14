Представлены лучшие макрофотографии за 2022 год«Это окно во вселенную, которую можно увидеть только через линзу микроскопа», — говорят организаторы фотоконкурса
Фоторепортажи
14Скончался Борис Моисеев
38Скончался Михаил Горбачев
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
10:41 (мск), источник: Ведомости

Сенатор Клишас потребовал проверить «облавы» на мужчин у станций метро

Каждая жалоба о незаконном вручении повесток должна быть проверена. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Каждый такой сигнал должен быть проверен и в случае подтверждения — действиям должностных лиц, которые санкционировали такие “облавы” должна быть дана правовая оценка», — написал Клишас.

Таким образом он прокомментировал ранее появившееся сообщение члена Совета по правам человека при президенте РФ Кирилла Кабанова.

Кабанов рассказал об обращении сотрудника МГТС и его руководителя в СПЧ. По словам работника, возле станции метро «Щелковская» его задержали во время «облавы» на уклонистов.

«Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему? От таких действий вреда больше, чем от укропропаганды», — заявил Кабанов.

По словам члена СПЧ, ранее он расценивал подобные сообщения как «фейки», однако в данном случае историю ему рассказал человек, которого он знает лично и которому «полностью доверяет». Кабанов уточнил, что попросит председателя СПЧ обратиться в прокуратуру «для дачи правовой оценки».

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. В Минобороны РФ пояснили, призыв затронет россиян, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.

После начала частичной мобилизации от граждан РФ стало поступать большое количество жалоб на организацию призыва.

В конце сентября Путин потребовал исправить допущенные ошибки. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул глава государства.

12 октября генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что следует модернизировать мобилизационную систему в России. Он добавил, что не стоит делать военкоматы «крайними», и призвал оказывать «коллективную помощь» для работы системы без сбоев. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в настоящее время разрабатываются меры по совершенствованию системы мобилизации.

Следите за развитием темы Частичная мобилизация
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Спрос на спутниковые и тропосферные станции связи вырос с начала спецоперации
Крутой маршрут: путешествие в мир Балабанова
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Совет Федерациизаконправа человека