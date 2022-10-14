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11:59 (мск), источник: Ведомости

Лукашенко сообщил о введении режима повышенной террористической опасности

В Белоруссии вводится режим повышенной террористической опасности, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в кулуарах саммита СНГ в Астане.

Источник: AP 2022

«В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной (с Россией. — Ведомости) группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации», — сказал он (цит. по ТАСС).

Ранее сегодня в Белоруссии был введен режим контртеррористической операции из-за угроз провокаций со стороны соседних стран, заявил глава МИДа республики Владимир Макей. По его словам, силовые структуры Белоруссии готовы ответить на любые провокации.

В начале этой недели, 10 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении ударов по Белоруссии с территории Украины.

Белорусский президент также считает, что Киев готовится к открытию второго фронта на границе с республикой, что «безумно с военной точки зрения», однако на это Украину толкают ее западные «хозяева».

В связи с этим белорусский лидер договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики.

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