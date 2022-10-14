Путин: в течение двух недель частичная мобилизация будет завершена

«На данный момент мобилизовано 222 тыс. человек. Никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется. В них нет необходимости. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Астану.
По словам президента, 33 тыс. мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тыс. выполняют боевые задачи. Он отметил, что линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тыс. км. «Охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому вынуждены были объявить мобилизацию», — сказал Путин.
«И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается», — добавил российский президент.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что по состоянию на 4 октября число мобилизованных российских граждан превышает 200 тыс. человек. Их обучение проходит на 80 полигонах и в 6 учебных центрах. В день объявления частичной мобилизации 21 сентября он говорил, что планируется мобилизовать 300 тыс. резервистов. 29 сентября президент России указал на большое количество жалоб о нарушениях с призывом в рамках мобилизации и потребовал эти ошибки исправить.