16:19 (мск), источник: Известия
«Прямое столкновение приведет к глобальной катастрофе»
Выступление российского президента Владимира Путина в Астане. Основные цитаты.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Российский президент Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам саммитов в Астане. Глава государства говорил о приблизительных сроках окончания мобилизации, будущем Украины и последствиях столкновения России и НАТО. Ключевые цитаты из выступления главы государства — в материале «Известий».
Казалось, что достаточно всяких других инструментов для того, чтобы сверить часы по вопросам обеспечения безопасности. Но сегодня выясняется, что это не так. И вот эти дополнительные инструменты, тем более для азиатского региона, нужны. И нужно их совершенствовать.
Объемы торговли растут, причем гораздо большими темпами, чем в предыдущие годы, по понятным причинам. Мы развиваем новые логистические цепочки, которые в значительной степени проходят по этому региону, страны региона в этом заинтересованы. Возникают новые возможности с точки зрения кооперации, с точки зрения развития собственных компетенций.
Для стран из Центральной Азии, у кого нет выхода в Мировой океан, очень важно сотрудничество с Россией. Для того, чтобы всем вместе искать такие возможности и каналы, мы развиваем ряд проектов, интересных для нас тоже, с другими партнерами. Все это вместе объединить —крайне важно, интересно и своевременно.
Конечно партнеров интересует развитие отношений на российско-украинском направлении, это является предметом обсуждений, я их подробно информирую об этом, рассказываю нашу точу зрения. Но это никак не влияет на характер и глубину отношений РФ с этими странами.
Лидеры Киргизии и Таджикистана договорились, что предпримут все меры для невозобновления боевых действий и возврата беженцев. Мы, не претендуя на какую-то посредническую роль, договорились о том, что стороны передадут нам соответствующие документы и их видение решения этой проблемы, а мы не только постараемся оценить предложения, но используем для поиска решения имеющиеся в нашем распоряжении документы, которые могли бы лечь в основу международных договоренностей.
Это выбор тех людей, которые легитимным образом пришли к власти в той или иной стране, в данном случае Германии. И они должны сами решить, что для них важнее — союзнические обязательства или обязательства перед своим народом. В данном случае во главу угла поставлены союзнические обязательства в рамках Североатлантического альянса, это ошибка, за которую расплачиваются граждане ФРГ.
Одна ветка «Северного потока-2» в рабочем состоянии, решение о ее запуске не принимается и вряд ли будет принято, но это уже не наше дело, это дело наших партнеров.
Эрдоган сыграл заметную роль в решении вопросов обмена с Украиной, он включался в это лично, мы за это ему благодарны, мы получили своих военнослужащих, офицеров. Он был активным участником организации вывоза зерна из Украины. Правда оно не идет или в минимальном объеме идет в беднейшие страны мира, но это уже другой вопрос. ОАЭ тоже готовы к посреднической роли, их президент занимается этим, в том числе вопросами гуманитарного характера.
Частичная мобилизация, объявленная в России, завершится через две недели. Из необходимых 300 тысяч человек уже мобилизовано 222 тысячи. Дополнительного призыва в стране проводить не планируется, также не поступало никаких дополнительных предложений по мобилизации от Минобороны.
ФСБ констатировала, что, скорее всего, взрывчатка для ЧП на Крымском мосту была отправлена морем, но пока неизвестно, использовался ли зерновоз. Если выяснится, что гуманитарные коридоры используются для терактов, то это поставит под вопрос зерновую сделку, мы коридор просто закроем. Пока такой информации нет.
Попытки отменить российскую культуру — бред и чушь. Мы не должны вести себя таким же образом. Украинский язык относится к числу государственных в Крыму. У нас и в голове нет такого, чтобы запретить украинские язык и культуру. Во многих семьях любят украинскую культуру и украинские песни. Мы не должны уподоблять тем, кто отменяет какую бы то ни было культуру. Культура вообще ни при чём.
Надо спросить его, готов ли он проводить переговоры. Я пока такой необходимости не вижу.
Если Киев созреет до переговоров, то будут востребованы посреднические усилия всех заинтересованных стран.
Все, что происходит сегодня — мягко говоря, неприятно. Но все, что происходит, так или иначе произошло бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Мы все делаем правильно.
Мы не ставили перед собой задачи по уничтожению Украины. Сможет существовать конечно.
Сейчас нет задачи массированных ударов, сейчас другие задачи стоят. Пока, а там видно будет.
Что такое поражение — каждый может понимать это по-разному. Крым — это поражение или что? Но в любом случае введение войск в прямое столкновение с российской армией может привести к глобальной катастрофе. Надеемся, что у той стороны хватит разума, чтобы подобных шагов не предпринимать.