Рахмон призвал Путина не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему СССР

«Нас не 100−200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнера. Мы хотим, чтобы нас уважали. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу», — сказал Эмомали Рахмон на форуме «Россия — Центральная Азия» в Астане (цитата по informburo.kz).
Рахмон не сказал, о каком форуме идет речь. 15 сентября в Душанбе прошел Международный инвестиционный форум «Таджикистан — Россия». По информации посольства Таджикистана в РФ, на нем присутствовали замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач, представители министерств и ведомств.
«Не учитывались традиции, обычаи. Не оказали поддержку развитию», — сказал он.
Сегодня на форуме «Россия — Центральная Азия» президент России пообещал помочь Таджикистану и Киргизии урегулировать пограничный конфликт. 4 октября Владимир Путин наградил Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством». В сентябре коллеги обсудили «актуальные вопросы двусторонних отношений стратегического партнерства». 1 сентября президент Таджикистана объявил 2023 год Годом русского языка в стране. Также главы государств открыли пять школ с обучением на русском языке в Таджикистане. Владимир Путин заявил, что вскоре в Москве откроется Культурный центр Таджикистана.