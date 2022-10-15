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02:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Рахмон призвал Путина не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему СССР

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил президенту России Владимиру Путину, что РФ не выполнила просьбу о присутствии на форуме в Таджикистане российских министров. По словам господина Рахмона, страна уважает Россию и хочет такого же отношения от нее, «чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу».

Источник: РИА "Новости"

«Нас не 100−200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнера. Мы хотим, чтобы нас уважали. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу», — сказал Эмомали Рахмон на форуме «Россия — Центральная Азия» в Астане (цитата по informburo.kz).

Рахмон заявил, что, несмотря на его просьбу, на «какой-то несчастный форум в Таджикистан» приехали заместители министров России, а не сами главы ведомств.

Рахмон не сказал, о каком форуме идет речь. 15 сентября в Душанбе прошел Международный инвестиционный форум «Таджикистан — Россия». По информации посольства Таджикистана в РФ, на нем присутствовали замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач, представители министерств и ведомств.

По словам Эмомали Рахмона, в СССР, «как и сейчас, мы были свидетелями того, что не было внимания малым республикам, малым народам».

«Не учитывались традиции, обычаи. Не оказали поддержку развитию», — сказал он.

Сегодня на форуме «Россия — Центральная Азия» президент России пообещал помочь Таджикистану и Киргизии урегулировать пограничный конфликт. 4 октября Владимир Путин наградил Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством». В сентябре коллеги обсудили «актуальные вопросы двусторонних отношений стратегического партнерства». 1 сентября президент Таджикистана объявил 2023 год Годом русского языка в стране. Также главы государств открыли пять школ с обучением на русском языке в Таджикистане. Владимир Путин заявил, что вскоре в Москве откроется Культурный центр Таджикистана.

Полина Собакина

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