Российский дипломат оценил возможность передачи Минску ядерных технологий

Он отметил, что сегодня все громче звучат призывы к возможному продвижению ядерной инфраструктуры НАТО на восток. «В частности в той же Польше уже несколько лет заявляют о стремлении полноформатно подключиться к совместным ядерным миссиям. В последнее время активность Варшавы на этом направлении резко усилилась. Это, безусловно, учитывалось Россией и Белоруссией при рассмотрении вопроса о контрмерах», — сказал Воронцов.
По его словам, практическая реализация объявленных мер осуществляется в строгом соответствии с обязательствами России и Белоруссии по ДНЯО.
«На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается», — подчеркнул дипломат.
Он добавил, что в настоящее время «не предполагается также ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды на белорусскую территорию».