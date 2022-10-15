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03:45 (мск), источник: © РИА Новости

Российский дипломат оценил возможность передачи Минску ядерных технологий

ООН, 15 окт — РИА Новости. Россия пока не планирует передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что сегодня все громче звучат призывы к возможному продвижению ядерной инфраструктуры НАТО на восток. «В частности в той же Польше уже несколько лет заявляют о стремлении полноформатно подключиться к совместным ядерным миссиям. В последнее время активность Варшавы на этом направлении резко усилилась. Это, безусловно, учитывалось Россией и Белоруссией при рассмотрении вопроса о контрмерах», — сказал Воронцов.

По его словам, практическая реализация объявленных мер осуществляется в строгом соответствии с обязательствами России и Белоруссии по ДНЯО.

«На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что в настоящее время «не предполагается также ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды на белорусскую территорию».

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