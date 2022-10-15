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17:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Шольц выступил за отказ от принципа единогласия при принятии решений в ЕС

В ходе съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил провести ряд структурных реформ в Евросоюзе (ЕС). Он считает, что объединение могло бы функционировать более эффективно, если бы в него входило до 36 государств-членов, в том числе Украина, Молдавия, Грузия и страны западных Балкан (сейчас ЕС насчитывает 27 членов). Канцлер также предложил отказаться от принципа единогласия при принятии решений в области внешней и налоговой политики.

Источник: Reuters

«Политик от СДПГ выступил за большую, в том числе военную, независимость ЕС. Он призвал к скоординированным закупкам оружия и снаряжения, созданию сил быстрого реагирования ЕС к 2025 году и созданию штаб-квартиры ЕС для общеевропейских вооруженных сил», — приводится в материале Deutschlandfunk содержание речи Шольца.

Он напомнил, что ряду восточноевропейских стран Евросоюз уже давно обещал перспективы присоединения, и сейчас, считает канцлер, необходимо приступить к интенсивным мероприятиям для интеграции государств в ЕС.

После ввода российских войск на Украину среди европейских официальных лиц наблюдается тенденция к росту скептицизма относительно существующей организационной формы Евросоюза. В сентябре издание Politico сообщило, что в ЕС обсудят отмену права стран на вето при введении антироссийских санкций. Его могут заменить принципом простого большинства.

Андрей Сапожников

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