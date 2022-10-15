17:54 (мск), источник: Коммерсантъ
Шольц выступил за отказ от принципа единогласия при принятии решений в ЕС
В ходе съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил провести ряд структурных реформ в Евросоюзе (ЕС). Он считает, что объединение могло бы функционировать более эффективно, если бы в него входило до 36 государств-членов, в том числе Украина, Молдавия, Грузия и страны западных Балкан (сейчас ЕС насчитывает 27 членов). Канцлер также предложил отказаться от принципа единогласия при принятии решений в области внешней и налоговой политики.