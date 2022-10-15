Fox: США вскоре придется сократить объемы военной помощи Украине

В частности, речь идет о реактивных системах залпового огня HIMARS, гаубицах M777, противотанковых комплексах Javelin и переносных зенитных ракетных комплексах Stinger. «Есть области, в которых мы фактически все исчерпали», — приводит телеканал слова Марка Кансиана, старшего советника вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.
По его мнению, в некоторых случаях Вашингтону придется перейти на поставки более простых систем вооружений. «Мы продолжим поддерживать Украину, но будем делать это иначе, например предоставляя что-то взамен [поставляемых Киеву систем] или покупая оборудование у других <…>. Как раньше уже не будет», — сказал Кансиан.
Помимо этого, некоторые эксперты полагают, что в американской администрации произошел пересмотр текущей ситуации и там хотят не допустить усиления напряженности. «Они боятся эскалации», — приводит телеканал слова сотрудника Конгресса США, пожелавшего остаться неизвестным.
Президент США Джо Байден в пятницу поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $725 млн. По данным агентства Reuters, в новый пакет помощи войдут в том числе бронированные внедорожники Humvee. В публикации отмечалось, что в пакет, как ожидается, не будут включены системы вооружений, которые бы помогли Украине отражать ракетные удары.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.