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10:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай намерен закончить модернизацию армии к 2027 году

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен выполнить план по модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к 2027 году. Он добавил, что Китаю необходимо улучшить стратегические возможности армии по защите национальной безопасности и суверенитета.

Источник: Reuters

«Реализация цели к столетию создания армии в намеченные сроки и ускорение трансформации НОАК в вооруженные силы мирового класса — стратегическое требование всестороннего строительства современного социалистического государства», — сказал Си Цзиньпин на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая.

Си Цзиньпин добавил, что стране необходимо ускорить модернизацию НОАК и улучшить стратегические возможности армии по защите национальной безопасности и суверенитета.

С 16 по 22 октября в Пекине проходит XX съезд Компартии Китая. На нем должны обновить состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Ожидается, что Си Цзиньпин будет избран на третий пятилетний срок на пост генерального секретаря Компартии Китая.

Олеся Павленко

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