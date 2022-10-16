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10:24 (мск), источник: Газета.Ру

Стремоусов: работа ВС РФ разбила планы ВСУ по наступлению на Херсонском направлении

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в своем Telegram-канале, что ситуация на линии обороны в Херсонской области находится под контролем и слаженная работа российских войск разрушила планы ВСУ по наступлению на Херсонской направлении.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что на Херсонском направлении украинские формирования были разбиты благодаря войскам ВДВ под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского.

Представитель администрации отметил, что минувшей ночью ВСУ не предпринимали активных наступательных действий. Постепенно жители российской части региона покидают населенные пункты, чтобы дать возможность ВС РФ осуществить удары по ВСУ, уточнил он.

Накануне Стремоусов заявил, что Вооруженные силы Украины полностью провалили наступление в регионе в результате действий российской армии.

По данным Минобороны РФ, 15 октября российская авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища в Херсонской области, в результате было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять катеров, две баржи, пять танков и четыре БМП.

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