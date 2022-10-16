Стремоусов: работа ВС РФ разбила планы ВСУ по наступлению на Херсонском направлении

Он отметил, что на Херсонском направлении украинские формирования были разбиты благодаря войскам ВДВ под командованием генерал-полковника Михаила Теплинского.
Представитель администрации отметил, что минувшей ночью ВСУ не предпринимали активных наступательных действий. Постепенно жители российской части региона покидают населенные пункты, чтобы дать возможность ВС РФ осуществить удары по ВСУ, уточнил он.
Накануне Стремоусов заявил, что Вооруженные силы Украины полностью провалили наступление в регионе в результате действий российской армии.
По данным Минобороны РФ, 15 октября российская авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища в Херсонской области, в результате было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять катеров, две баржи, пять танков и четыре БМП.