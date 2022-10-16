Госдума будет в приоритетном порядке рассматривать обращения, связанных с мобилизацией

«Приемная Государственной Думы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения и реагировать на них», — написал он в своем Telegram-канале.
Господин Володин напомнил, что ранее президент России Владимир Путин заявлял, что мобилизация должна закончиться в течение двух недель. При этом президент отмечал, что при проведении мобилизационных мероприятий много «бестолковщины».
Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. Минобороны собирается призвать до 300 тыс. резервистов. Региональные власти не раз сообщали о случаях возвращения людей, не подходящих под условия мобилизации, но призванных по ней.