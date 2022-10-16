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14:01 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД ФРГ считает, что вопрос оснащения Украины танками отошел на второй план

Анналена Бербок заверила Украину в дальнейшей военной поддержке.

Источник: AP 2022

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила Украину в дальнейшей военной поддержке со стороны ФРГ, в том числе в области противовоздушной обороны, и отметила, что в настоящее время поддержка украинской ПВО важнее, чем поставки немецких танков.

«Будет оказана дальнейшая поддержка [Киеву], особенно в области ПВО», — сказала Бербок в воскресенье в интервью телеканалу Phoenix. По ее словам, «благодаря круговому обмену с другими странами на данный момент» у Украины «есть танки, в которых она остро нуждается», и «танковый вопрос стоит сейчас не так остро, а прежде всего [важен] вопрос противовоздушной обороны».

11 октября Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Ранее Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ сообщило, что власти Германии в первых трех кварталах текущего года выдали разрешения на поставки Украине военной продукции на сумму €775 млн. Среди вооружений, поставленных Берлином Киеву, гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня Mars, зенитные самоходные установки Gepard, система ПВО IRIS-T. В сентябре Минобороны ФРГ сообщило, что направит властям Украины еще 50 бронемашин Dingo и две РСЗО Mars.

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