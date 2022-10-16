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14:11 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные нанесли удары по объектам управления ВСУ

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. ВС РФ вновь нанесли удары высокоточными ракетами по объектам энергетики Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сказали в ведомстве.

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