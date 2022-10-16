14:44 (мск), источник: ТАСС
ВС РФ отбили атаки ВСУ на андреевском и николаевском направлениях
Уничтожено до 45 украинских военнослужащих.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие отбили атаки ВСУ на андреевском и николаевском направлениях, уничтожив при этом до 45 украинских военнослужащих. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На андреевском и николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника силами до мотопехотной роты каждая в направлении населенных пунктов Садок Херсонской области, Зеленый Гай, Тамарино и Терновые Поды Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии все атаки противника отбиты. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами», — заявил генерал-лейтенант.
Он также уточнил, что «ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ “Зоопарк” и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36».
По данным Минобороны РФ, всего за сутки на николаево-криворожском направлении уничтожено более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии.