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14:44 (мск), источник: ТАСС

ВС РФ отбили атаки ВСУ на андреевском и николаевском направлениях

Уничтожено до 45 украинских военнослужащих.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие отбили атаки ВСУ на андреевском и николаевском направлениях, уничтожив при этом до 45 украинских военнослужащих. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На андреевском и николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника силами до мотопехотной роты каждая в направлении населенных пунктов Садок Херсонской области, Зеленый Гай, Тамарино и Терновые Поды Николаевской области. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии все атаки противника отбиты. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами», — заявил генерал-лейтенант.

Он также уточнил, что «ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ “Зоопарк” и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36».

По данным Минобороны РФ, всего за сутки на николаево-криворожском направлении уничтожено более 350 украинских военнослужащих, 11 танков, 18 боевых бронированных машин, восемь единиц специальной автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии.

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