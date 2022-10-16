В Запорожье заявили, что Киев сменил план по захвату АЭС

«Осознав всю бесперспективность своих попыток, они (киевские власти. — Прим. Лайфа) сменили план и сосредотачивают силы в западной, северо-западной и юго-западной части [Каховского] водохранилища вниз по Днепру», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Рогов напомнил, что раньше ВСУ неоднократно пытались форсировать Днепр с северной и северно-восточной частей Каховского водохранилища, со стороны Никополя и Марганца в Днепропетровской области, а также села Беленького в Запорожье. Но теперь украинские военные сосредоточили силы для операции в районе сёл Золотая Балка и Осокоровка в Херсонской области, а также посёлка Покровское в Днепропетровской области. По словам Рогова, там замечено большое скопление быстроходных катеров и боевиков.
Ранее Минобороны сообщило о срыве подготовки ВСУ к десантной операции в районе Запорожской АЭС. Попытка осуществлялась в ночь с 13 на 14 октября, заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.