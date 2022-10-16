В США заявили, что одинаково отреагируют в случае применения ядерного оружия любого масштаба

«Использование ядерного оружия на Украине — это использование ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не собираемся делать различия», — сказал Салливан.
Он добавил, что Вашингтон намерен послать российскому руководству сигналы, в том числе через такие страны как Китай и Индия, о том, что Москва не должна рассматривать возможности применения ядерного оружия.
10 октября бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что если президент России Владимир Путин примет решение о ядерном ударе, то подпишет «свою предсмертную записку» и станет законной военной целью для США.
Власти России неоднократно исключали применение ядерного оружия на Украине. В то же время Путин заявил 21 сентября, что на Западе допускают ядерный удар по России, Москва примет все меры для защиты своего суверенитета.
Путин также обратил внимание тех, кто шантажирует РФ ядерным оружием, на то, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».