Путин поручил обеспечить полное госфинансирование фильмов для детей

«Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих полное государственное финансирование производства и проката национальных художественных (игровых) фильмов для детей и юношества», — говорится в одном из пунктов.
Срок исполнения поручения установлен до 30 декабря 2022 года.
Кроме того, правительство при участии автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» должно обеспечить регулярное производство в новых форматах востребованного цифрового контента и мультимедийных продуктов, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, выделяя на это из федерального бюджета по 3,9 млрд рублей ежегодно начиная с 2023 года. Доклад по этому вопросу президент ждет до 1 ноября, далее — один раз в полгода.
Минкультуры же поручено представить предложения по организации регулярных посещений кинотеатров школьниками для просмотра художественных, документальных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на их всестороннее развитие на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря.