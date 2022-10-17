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11:28 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил обеспечить полное госфинансирование фильмов для детей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил закрепить в законодательстве нормы о полном госфинансировании фильмов для детей и подростков. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих полное государственное финансирование производства и проката национальных художественных (игровых) фильмов для детей и юношества», — говорится в одном из пунктов.

Срок исполнения поручения установлен до 30 декабря 2022 года.

Кроме того, правительство при участии автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» должно обеспечить регулярное производство в новых форматах востребованного цифрового контента и мультимедийных продуктов, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, выделяя на это из федерального бюджета по 3,9 млрд рублей ежегодно начиная с 2023 года. Доклад по этому вопросу президент ждет до 1 ноября, далее — один раз в полгода.

Минкультуры же поручено представить предложения по организации регулярных посещений кинотеатров школьниками для просмотра художественных, документальных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на их всестороннее развитие на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря.

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