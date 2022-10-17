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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
10:57 (мск), источник: Газета.Ру

В Госдуме раскритиковали законопроект о снятии брони с депутатов

Депутат Государственной думы от «Единой России» Олег Морозов высказал мнение, что распространение закона о частичной мобилизации на депутатов вряд ли является конструктивным решением. Его слова передает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

«С юридической точки зрения распространять на депутатов закон о мобилизации вряд ли конструктивно, так как Дума обязана работать при любых, самых чрезвычайных обстоятельствах», — заявил Морозов.

По его словам, депутат избирается для исполнения своих полномочий, что и является «его долгом перед гражданами страны».

Парламентарий также подчеркнул, что многие депутаты сейчас находятся в зоне проведения военной спецоперации, и их процент может быть выше, чем среди некоторых других категорий граждан.

По мнению Морозова, с парламентариев можно снять бронь, но таким образом, чтобы не остановить работу парламента.

Ранее сообщалось, что с членов Совета Федерации и депутатов Госдумы предложили снять бронь от частичной мобилизации, которые должны получать отсрочку на общих основаниях с остальными гражданами. Соответствующий законопроект планируется внести в Государственную думу 17 октября.

Как отметил глава фракции «Справедливая Россия», один из авторов законопроекта Сергей Миронов, данная инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».

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