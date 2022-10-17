В Госдуме раскритиковали законопроект о снятии брони с депутатов

«С юридической точки зрения распространять на депутатов закон о мобилизации вряд ли конструктивно, так как Дума обязана работать при любых, самых чрезвычайных обстоятельствах», — заявил Морозов.
По его словам, депутат избирается для исполнения своих полномочий, что и является «его долгом перед гражданами страны».
Парламентарий также подчеркнул, что многие депутаты сейчас находятся в зоне проведения военной спецоперации, и их процент может быть выше, чем среди некоторых других категорий граждан.
По мнению Морозова, с парламентариев можно снять бронь, но таким образом, чтобы не остановить работу парламента.
Ранее сообщалось, что с членов Совета Федерации и депутатов Госдумы предложили снять бронь от частичной мобилизации, которые должны получать отсрочку на общих основаниях с остальными гражданами. Соответствующий законопроект планируется внести в Государственную думу 17 октября.
Как отметил глава фракции «Справедливая Россия», один из авторов законопроекта Сергей Миронов, данная инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».