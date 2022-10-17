В Грузии не исключили пересмотр безвизового режима с Россией

«Не исключено, что нам придется пересмотреть безвизовый режим (с РФ — прим. ТАСС), который в сегодняшних условиях является довольно либеральным. Это все должно решить правительство вместе с обществом», — сказала Зурабишвили в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.
По ее словам, зачастую приезжают выходцы из Грузии, которые в свое время утратили гражданство республики или являются обладателями двойного гражданства.
В сентябре глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что нет необходимости в пересмотре безвизового режима с РФ. Согласно грузинскому законодательству, граждане России могут посещать Грузию без виз и находиться в республике до года. Граждане Грузии могут посетить Россию в случае получения визы.
По данным Национальной администрации туризма Минэкономики Грузии, граждане России с января по сентябрь текущего года совершили более 780 тыс. туристических поездок в республику, что в 5,5 раза больше аналогичного показателя за 2021 год. Россия находится на первом месте среди стран, откуда чаще всего в Грузию приезжают туристы.