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14:24 (мск), источник: ТАСС

В Грузии не исключили пересмотр безвизового режима с Россией

ТБИЛИСИ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не исключает пересмотра безвизового режима с РФ на фоне наплыва россиян в республику. Окончательное решение должно принять правительство Грузии.

Источник: Reuters

«Не исключено, что нам придется пересмотреть безвизовый режим (с РФ — прим. ТАСС), который в сегодняшних условиях является довольно либеральным. Это все должно решить правительство вместе с обществом», — сказала Зурабишвили в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.

Глава Грузии добавила, что приезд россиян в республику в последнее время является вызовом, но не угрозой.

По ее словам, зачастую приезжают выходцы из Грузии, которые в свое время утратили гражданство республики или являются обладателями двойного гражданства.

В сентябре глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что нет необходимости в пересмотре безвизового режима с РФ. Согласно грузинскому законодательству, граждане России могут посещать Грузию без виз и находиться в республике до года. Граждане Грузии могут посетить Россию в случае получения визы.

По данным Национальной администрации туризма Минэкономики Грузии, граждане России с января по сентябрь текущего года совершили более 780 тыс. туристических поездок в республику, что в 5,5 раза больше аналогичного показателя за 2021 год. Россия находится на первом месте среди стран, откуда чаще всего в Грузию приезжают туристы.

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