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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
12:09 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве завершилась частичная мобилизация

В Москве закончили призыв в рамках частичной мобилизации, сообщил мэр города Сергей Собянин. Пункты сбора мобилизованных закрываются сегодня, 17 октября, в 14:00.

Источник: Агентство «Москва»

«Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», — написал мэр в своем блоге. Он пообещал оказывать поддержку семьям мобилизованных, а также вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, «содействовать улучшению быта в воинских частях».

Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября по указу Владимира Путина. Мобилизованным москвичам выплачивают дополнительно по 50 тыс. руб. в месяц, жители Подмосковья получают единовременную выплату в 200 тыс. руб. Сергей Собянин также ввел дополнительные меры поддержки семей граждан, попавших под мобилизацию. В частности, их дети получат бесплатное двухразовое питание в школе, а всей семье обеспечат оказание психологической помощи. Кроме того, родственники мобилизованных могут получать за них выплаты.

Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что по всей России планируется призвать 300 тыс. человек. Число призывников в Москве и Подмосковье неизвестно. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель.

Лаура Кеффер

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