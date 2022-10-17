Медведев предостерег Израиль от поставок оружия Украине

«Израиль, вроде, собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами. Я уж не говорю о том, что бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими. Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями», — написал он в Telegram-канале.
Ранее израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай высказал мнение, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине после появления информации о поставках Ираном баллистических ракет России. Израиль с начала спецоперации РФ на Украине поставляет Киеву только гуманитарную помощь и ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб.
В воскресенье об ожидаемой поставке России Ираном баллистических ракет собственного производства сообщила израильская государственная телерадиокомпания КАН со ссылкой на публикацию газеты Washington Post. По данным разведки США, на которые ссылаются журналисты, речь идет о партии ракет малой дальности Fatah-110 и Zolfgar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров.
Ранее в начале октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранская сторона не поставляла России вооружение для его использования в боевых действиях на Украине, поскольку «любая поддержка вооружением одной из сторон конфликта отсрочит возможность установления мира». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.