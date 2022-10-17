Президент Молдавии поблагодарила полицию за разгон акции протеста

Бессрочная акция протеста сторонников партии «Шор» проходила в Кишиневе с 18 сентября, манифестанты установили палатки в сквере перед парламентом и напротив дворца президента. В воскресенье во время очередного митинга протестующие установили палатки на центральной улице Кишинева, заблокировав движение транспорта. Через четыре часа сотрудники полиции вместе со спецназом попросили людей убрать палатки, а затем начали принудительно их демонтировать. Палатки, которые пять недель стояли в центре Кишинева, были свалены в кучу посреди проезжей части, затем их погрузили в машины и увезли в неизвестном направлении. Партия «Шор» обвинила полицию в злоупотреблениях и намерена подать жалобу в прокуратуру.
«Полиция сообщила о множестве серьезных нарушений во время вчерашнего протеста, организаторы не обеспечили проведение протеста в рамках закона, были обнаружены запрещенные объекты, которые противоречат мирному протесту, поэтому пришлось вмешаться. Я благодарю сотрудников полиции за то, что они вмешались, спокойно и быстро обеспечив общественный порядок», — заявила Санду на брифинге, комментируя действия полиции.
Власти республики 13 октября приняли новые правила проведения протестов на время действующего в стране с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акция протеста должна завершиться максимум за четыре часа. В случае нарушения общественного порядка полиция имеет право вывести нарушителей из толпы без согласования с протестами. Если нарушения становятся слишком серьезными, то полицейские могут потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии «Действие и солидарность» удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.