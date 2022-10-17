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14:18 (мск), источник: ТАСС

Турция выразила готовность к переговорам с Арменией на любых платформах

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также сказал, что готов к встрече со своим армянским коллегой, однако даты таких переговоров пока нет.

Источник: AP 2022

АНКАРА, 17 октября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Анкара готова к диалогу с Арменией на любых платформах и является искренней в процессе нормализации с ней отношений.

«Мы готовы к переговорам с Арменией на любых платформах, не видим преград, которые бы мешали диалогу», — сказал турецкий министр на пресс-конференции в Стамбуле по итогам встречи глав МИД стран — участниц Организации тюркских государств (ОТГ). Трансляцию вел телеканал TRT.

Чавушоглу подтвердил, что спецпредставители двух стран по урегулированию отношений отныне будут проводить встречи не на территории третьих стран, как прежде, а в Турции или в Армении. «Спецпредставители сами договорятся, где и когда им встречаться, не за чем ездить в третьи страны», — отметил он.

Чавушоглу также сказал, что готов к встрече со своим армянским коллегой, однако даты таких переговоров пока нет.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об их установлении, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.

В 2021 году обе страны назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования двусторонних отношений. Представители Турции и Армении провели серию переговоров. На встрече 1 июля в Вене было принято решение в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и начать прямые авиаперевозки грузов между Арменией и Турцией.

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