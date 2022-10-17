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15:10 (мск), источник: Известия

Санду заявила о готовности Молдавии защищаться от «посягательств» РФ

Молдавия готова воспользоваться мерами защиты при якобы возможном «посягательстве» со стороны России, заявила в понедельник, 17 октября, лидер страны Майя Санду.

Источник: AP 2022

«Безопасность наших граждан — это приоритет, если Россия рискнет посягать на суверенитет и территориальную целостность Молдавии, то мы воспользуемся мерами защиты», — сказала Санду в беседе с журналистами.

Она сообщила о переговорах властей Молдавии с партнерами об усилении оборонной сферы, но пока что не готовы объявлять подробности.

В этот же день Санду заявила о дополнительной проверке россиян, которые въезжают на территорию Молдавии. Она объяснила это контролем ситуации в сфере безопасности.

9 октября директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук подчеркнул, что власти Украины стараются спровоцировать Молдавию на силовые действия в Приднестровье. Он напомнил о серии террористических актов в Приднестровье, организованных в апреле-июне, связав это с Украиной.

Посольство РФ в Кишиневе 8 октября сообщило о попытке протестующих проникнуть на территорию. Вечером 7 октября на российское диппредставительство в Кишиневе было совершено нападение: здание повредили выстрелами петард, предприняли попытку несанкционированного проникновения в посольский комплекс и нанесли оскорбительные надписи на ограждение дипмиссии.

В Кишиневе продолжаются акции протеста. Тысячи граждан требуют отставки президента страны Майи Санду. Люди протестуют из-за неудовлетворенности политической системой и беспрецедентного роста цен на газ и продукты.

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