Хинштейн: в классической русской литературе нет ЛГБТ-пропаганды

«Хочу успокоить всех любителей книги и классической литературы. Подготовленный нами законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой не является попыткой цензуры. Мы запрещаем не упоминание ЛГБТ, как явление, а именно пропаганду, то есть — цитата — “распространение информации и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок”», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранее аналогичные тезисы депутат озвучил «Ъ» в ответ на просьбу прокомментировать письмо РКС.
Инициатор законопроекта также отметил, что ни одно из перечисленных РКС произведений не попадает под определение пропаганды.
14 октября РКС направил Хинштейну письмо (копия есть у «Ъ») с просьбой разъяснить, будут ли сюжеты в классической русской литературе, входящие в школьную программу, подпадать под запрет в случае принятия законопроекта. Вопрос касался, в том числе романа Федора Достоевского «Бесы», пьесы Александра Островского «Гроза», рассказа Михаила Булгакова «Морфий» и др.