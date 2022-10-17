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16:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Хинштейн: в классической русской литературе нет ЛГБТ-пропаганды

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал о действии законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в отношении классической литературы. Ранее Российский книжный союз (РКС) направил Хинштейну письмо с соответствующим вопросом. По словам депутата, классическим произведениям никакие «ревизии» и «пересмотры» не грозят.

Источник: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Хочу успокоить всех любителей книги и классической литературы. Подготовленный нами законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой не является попыткой цензуры. Мы запрещаем не упоминание ЛГБТ, как явление, а именно пропаганду, то есть — цитата — “распространение информации и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок”», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранее аналогичные тезисы депутат озвучил «Ъ» в ответ на просьбу прокомментировать письмо РКС.

Искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений" означает, что ЛГБТ — ставится на одну доску с традиционными отношениями и подается, как абсолютная норма.

Александр Хинштейн
глава комитета Госдумы по информполитике

Инициатор законопроекта также отметил, что ни одно из перечисленных РКС произведений не попадает под определение пропаганды.

Назвать набоковскую «Лолиту’пропагандой педофилии — так же абсурдно, как признать батальные сцены в “​​​​​​​Войне и мире” пропагандой жестокости.

Александр Хинштейн
глава комитета Госдумы по информполитике

14 октября РКС направил Хинштейну письмо (копия есть у «Ъ») с просьбой разъяснить, будут ли сюжеты в классической русской литературе, входящие в школьную программу, подпадать под запрет в случае принятия законопроекта. Вопрос касался, в том числе романа Федора Достоевского «Бесы», пьесы Александра Островского «Гроза», рассказа Михаила Булгакова «Морфий» и др.

Милена Костерева

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