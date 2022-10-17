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17:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Представители Минобороны РФ и ООН допустили продление «зерновой сделки»

В Москве состоялись переговоры замминистра обороны РФ Александра Фомина и замгоссекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса. Стороны обсудили «зерновую сделку» и ее возможное продление при выполнении всех договоренностей, а также вывоз российской сельхозпродукции и удобрений из украинских портов.

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«Стороны подробно рассмотрели ход реализации проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с реализацией договоренностей по осуществлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений», — сообщила пресс-служба Минобороны.

По ее данным, собеседники отметили, что возможность продления «зерновой сделки» напрямую зависит от обеспечения полного выполнения всех ранее достигнутых договоренностей.

В ходе встречи также обсуждались инициативы ООН по военнопленным и продвижению российского аммиака на мировой рынок.

«Зерновая сделка» была подписана при участии России, Украины, Турции и ООН в Стамбуле 22 июля. Она предполагает открытие украинских портов для вывоза зерна и отмену санкций, которые препятствовали поставкам продовольствия и удобрений из РФ. 19 ноября срок действия соглашения истекает. Предполагается, что на переговорах, начавшихся 16 октября в Москве, обсуждалось ее продление.

13 октября в администрации президента заявили, что условие сделки по снятию санкций не выполняется, из-за чего Россия может отказаться от соглашения. Позднее Владимир Путин сказал, что Россия может полностью закрыть украинские порты, если окажется, что для доставки взрывчатки для теракта на Крымском мосту были использованы зерновозы.

Дарья Эрозбек

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