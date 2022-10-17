17:52 (мск), источник: ТАСС
Италия официально возглавила боевую группу НАТО в Болгарии
Президент Болгарии Румен Радев уверен, что совместные учения повысят уровень оперативной совместимости и взаимодействия вооруженных сил разных стран.
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СОФИЯ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Румен Радев принял участие в понедельник в официальной церемонии передачи командования боевой группы НАТО в Болгарии итальянскому штабу, определив событие как «важный этап формирования адекватных оборонительных способностей в условиях радикально измененной среде безопасности» из-за конфликта между Украиной и РФ.
«Боевая группа — это еще один пример того, что сила альянса в нашем единстве и солидарности. Всего три месяца назад НАТО приняло свою новую стратегическую концепцию, которая определяет угрозы и риски перед нашей безопасностью, новые подходы и решения проблем, которые гарантируют, что война в Украине не распространится на ее территорию, что государства, граничащие с конфликтом, могут рассчитывать на систему коллективной безопасности. Формирование боевой группы на территории Болгарии и других стран Восточной Европы — важный шаг в усилении бдительности», — сказал Радев.
Президент Болгарии выразил уверенность, что совместные учения, которые уже проводятся, повысят уровень оперативной совместимости и взаимодействия вооруженных сил разных стран.
В официальной церемонии приняли участие министр обороны Италии Лоренцо Гуерини, командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и другие официальные лица.
В состав боевой группы НАТО в Болгарии входит 1 000 военнослужащих, в том числе 750 итальянский военных 82-го пехотного полка «Торино» и 50 единиц боевой техники, американская механизированная рота бронированных машин Stryker, противотанковый взвод из Греции. В дальнейшем в группу так же войдут военнослужащие Албании, Черногории, Северной Македонии и Турции.