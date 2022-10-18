Открытый недавно вид китов находится на грани исчезновения На данный момент популяция насчитывает всего 50 особей
Фоторепортажи
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
8ЧП на Крымском мосту
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
00:20 (мск), источник: Известия

Шольц поручил подготовить документы для продления работы трех АЭС в ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц поручил проработать правовую основу для продления работы всех трех действующих на территории страны атомных электростанций (АЭС). Об этом 17 октября сообщил портал ZDF.

Источник: AP 2022

«Необходимо создать правовую основу для продления эксплуатации АЭС “Изар-2”, “Неккарвестхайм-2”, а также “Эмсланд” до 15.04.2023. Прошу в рамках распределения обязанностей в ближайшее время представить правительству соответствующие регулировки, по которым предстоит проголосовать законодателям», — приводит портал содержание распоряжения.

Сообщается, что подписанный канцлером ФРГ документ был отправлен трем министрам ФРГ: вице-канцлеру, министру экономики и проблем климата Роберту Хабеку, главе Минфина Кристиану Линднеру и министру охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Штеффи Лемке.

Ранее, 14 октября, немецкая партия «Зеленые» выступила за решение о продлении сроков эксплуатации двух немецких АЭС до середины апреля будущего года.

Ранее, 12 октября, стало известно, что стоимость подготовки двух немецких ядерных реакторов к работе зимой составит до €100 млн ($97 млн). Как отмечает Reuters, окончательное решение об эксплуатации атомных станций до конца года примет Роберт Хабек. При этом производителям EON SE и EnBW AG уже предложено подготовиться к расширению блоков.

До этого, 11 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Германия готова пережить предстоящую зиму. По его словам, это произойдет, если немцы и компании продолжат адаптацию к изменившейся ситуации.

Решение о поэтапном отказе от ядерной энергетики было впервые принято правительством Герхарда Шредера в 2002 году. Его преемница Ангела Меркель установила 2022 год в качестве окончательного срока для закрытия всех АЭС в стране. Однако на фоне газового кризиса станции продолжат работу.

На данный момент в Германии сейчас работают всего три АЭС. Изначально их собирались отключить к 1 января. Однако на фоне энергетического кризиса несколько партий призвали продолжить эксплуатацию АЭС.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика