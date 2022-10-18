Шольц поручил подготовить документы для продления работы трех АЭС в ФРГ

«Необходимо создать правовую основу для продления эксплуатации АЭС “Изар-2”, “Неккарвестхайм-2”, а также “Эмсланд” до 15.04.2023. Прошу в рамках распределения обязанностей в ближайшее время представить правительству соответствующие регулировки, по которым предстоит проголосовать законодателям», — приводит портал содержание распоряжения.
Сообщается, что подписанный канцлером ФРГ документ был отправлен трем министрам ФРГ: вице-канцлеру, министру экономики и проблем климата Роберту Хабеку, главе Минфина Кристиану Линднеру и министру охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Штеффи Лемке.
Ранее, 14 октября, немецкая партия «Зеленые» выступила за решение о продлении сроков эксплуатации двух немецких АЭС до середины апреля будущего года.
Ранее, 12 октября, стало известно, что стоимость подготовки двух немецких ядерных реакторов к работе зимой составит до €100 млн ($97 млн). Как отмечает Reuters, окончательное решение об эксплуатации атомных станций до конца года примет Роберт Хабек. При этом производителям EON SE и EnBW AG уже предложено подготовиться к расширению блоков.
До этого, 11 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Германия готова пережить предстоящую зиму. По его словам, это произойдет, если немцы и компании продолжат адаптацию к изменившейся ситуации.
Решение о поэтапном отказе от ядерной энергетики было впервые принято правительством Герхарда Шредера в 2002 году. Его преемница Ангела Меркель установила 2022 год в качестве окончательного срока для закрытия всех АЭС в стране. Однако на фоне газового кризиса станции продолжат работу.
На данный момент в Германии сейчас работают всего три АЭС. Изначально их собирались отключить к 1 января. Однако на фоне энергетического кризиса несколько партий призвали продолжить эксплуатацию АЭС.