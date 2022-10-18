Блинкен объяснил конкуренцию США и КНР поддержкой Китаем «антилиберального» мироустройства

«На протяжении всего периода, особенно после Второй мировой войны, было очевидно, что мир не организуется сам по себе. И для Соединенных Штатов выбор заключается в следующем. Если мы не играем ведущую роль в этом, то происходит одно из двух: либо это делает кто-то другой, возможно, Китай, и опять же, вероятно, не так, чтобы это полностью отражало наши интересы и ценности, либо, что также плохо, никто этого не делает, и тогда возникает вакуум, который заполняется чем-то плохим до того, как он заполнится чем-то хорошим», — утверждал глава внешнеполитического ведомства, выступая в Стэнфордском университете (штат Калифорния). Прямую трансляцию этого мероприятия вел на своем сайте Госдепартамент.
«По моему мнению, Китай тоже хочет порядка, но это антилиберальный порядок. Порядок, к которому мы стремимся, не идеален, но является более либеральным. И вот в чем суть этой конкуренции», — заявил шеф американской дипломатии, отвечая на просьбу прокомментировать открытие XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК), который продлится до 22 октября.
Блинкен добавил, что действия Пекина за последнее время «за рубежом стали более агрессивными и во многих случаях они представляют собой вызов интересам, а также ценностям» Вашингтона. «Эти [американо-китайские] отношения — одни из самых важных, которые у нас есть. Это одни из самых сложных отношений. И в последние годы мы наблюдаем появление действительно враждебных аспектов в этих отношениях», — считает госсекретарь.
Речь идет о вопросах климата, глобального здравоохранения, борьбы с наркотиками. «Мы знаем, что не сможем справиться с проблемой климата так, как должны, если Китай не будет частью этой картины. Ему придется решить, мы не можем решать за него. Он должен решить, отвечает ли это его интересам», — считает Блинкен.
«То же самое касается глобального здравоохранения. И дело не в том, чтобы искать виновных в пандемии. Речь идет о том, чтобы понять, как нам построить более надежную глобальную систему здравоохранения, чтобы подобное не повторилось. Китай должен стать частью этого решения», — добавил госсекретарь.