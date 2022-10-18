Открытый недавно вид китов находится на грани исчезновения На данный момент популяция насчитывает всего 50 особей
Фоторепортажи
14Победители конкурса EPSON International Pano Awards 2022
8ЧП на Крымском мосту
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
04:25 (мск), источник: Известия

Обманутых дольщиков решили защитить жилищными сертификатами с индексацией

По инициативе Генпрокуратуры (ГП) РФ разработан законопроект для совершенствования восстановления прав дольщиков, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Об этом «Известиям» сообщили в ГП во вторник, 18 октября. Документ предусматривает дополнительные гарантии для повышения уровня защиты таких граждан, пояснили там.

Источник: Известия

В частности, планируется внести поправки в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов…» и в 218-ФЗ «О Фонде развития территорий» нормами, восстанавливающими права дольщиков. Документы хотят дополнить нормой о возможности выдачи обманутым дольщикам именных жилищных сертификатов, которые будут ежегодно индексироваться на уровень инфляции. Их можно будет использовать для приобретения и строительства жилья, взноса на ипотеку или ее погашение и прочие цели.

Срок действия сертификатов планируют ограничить тремя годами, сказано в пояснительной записке к законопроекту, с которым ознакомились «Известия».

Законопроект направлен депутатам Госдумы для решения вопроса о возможности его внесения в качестве законодательной инициативы, сообщили «Известиям» в Генпрокуратуре.

Сегодня обманутым дольщикам или достраивают дом, или выдают денежную компенсацию, при этом выбор они сами сделать не могут, напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Внедрение жилищных сертификатов даст право гражданам не участвовать в этих процессах, а получить сертификат и приобрести с его помощью другое жилье в короткие сроки, сказал депутат Госдумы и глава строительной компании в Самарской области Владимир Кошелев.

Из пояснительной записки к проекту следует, что жилищные сертификаты будет выдавать Фонд развития территорий по заявлению дольщиков.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Госдуманедвижимость