Лавров: никто не сможет вбить клин между Россией и Казахстаном

Лавров заявил, что отношения между странами «продолжают поступательно развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества». Министр считает, что за три десятилетия Россия и Казахстан сумели «не только сохранить, но и укрепить объединяющие наши народы многовековые узы дружбы и добрососедства».
«В будущее наших отношений мы с казахстанскими друзьями смотрим с оптимизмом. Вбить клин между нами никому не под силу. Сложившийся уровень взаимного доверия позволяет откровенно обсуждать любые, даже самые непростые вопросы, которые жизнь порой ставит перед нашими странами, и договариваться о взаимоприемлемых путях их решения», — написал Сергей Лавров.
4 октября МВД Казахстана сообщило о прибытии в страну с конца сентября 200 тыс. россиян. На текущей неделе, по данным ведомства, число прибывающих снизилось: ежедневно в Казахстан въезжает порядка 8−9 тыс. граждан России, выезжает — 10−11 тыс.