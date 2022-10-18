В Совете Госдумы объяснили отказ от трансляций заседаний палаты военными действиями

«Мы решили не именно ограничить, просто в интернет не выкладывать, а так-то и пресса все это видят в комнате СМИ. Основная причина в том, что все-таки идут военные действия же, и мы видим, как какие-то фразы депутатов, еще что-то выхватывают пропагандисты той стороны. Мне кажется, что у нас сейчас общий интерес в том, чтобы безопасность людей на Донбассе и наших военнослужащих, в целом, интересы России были выше, чем желание для красного словца что-то сказать. Все это есть у журналистов аккредитованных, поэтому это такое техническое ограничение», — объяснил он.
Ранее источник РИА «Новости» сообщил, что Совет Госдумы принял решение ограничить онлайн-трансляции заседаний палаты, поскольку большая часть повестки связана с обсуждением мер поддержки военнослужащих и вопросов, связанных «с законодательным обеспечением операции».