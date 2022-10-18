Парламент Эстонии назвал Россию страной — спонсором терроризма

Заявление поддержали 88 депутатов (всего в парламенте работает 101 народный избранник), воздержавшихся или проголосовавших против не было.
«Парламент объявляет … Российскую Федерацию — государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор. Парламент призывает международное сообщество принять аналогичные декларации», — говорится в заявлении.
В документе также указано, что Эстония приняла этот документ, поддерживая соответствующий призыв украинской Рады.
В августе парламент Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». В МИД РФ назвали решение властей Латвии признать Россию страной- «спонсором терроризма» очередным проявлением русофобии.
В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позднее российский президент подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.