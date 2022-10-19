10:59 (мск), источник: Газета.Ру
Президента Казахстана Токаева внесли в базу данных «Миротворца»
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщается на сайте организации.
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Согласно представленной на ресурсе информации, причиной для попадания в базу данных стало то, что политик не осудил публично «российскую агрессию» в отношении Украины. Кроме того, он не отрицал «нападение» России на Украину в 2014 году и «захват» территорий страны.
В августе этого года в соцсетях появилась видеозапись, на которой посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что украинский режим пытается убить как можно больше русских.
«Стараемся убить как можно их больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям. Вот и все», — сказал украинец.
После этого дипломата вызвали в МИД Казахстана и указали на неприемлемость подобных высказываний.
В российском МИДе после появления ролика заявили, что так может говорить только «посол террористического режима».
В дальнейшем президент Украины Владимир Зеленский уволил Врублевского.
«Миротворец» — украинский интернет-сайт, созданный в августе 2014 года по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником главы МВД Украины. Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан».
Сакина Нуриева