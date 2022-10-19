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11:17 (мск), источник: Ведомости

Матвиенко анонсировала новое заседание Совфеда после встречи Совбеза с Путиным

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко предложила сделать перерыв в заседании сенаторов 19 октября. Заседание продолжится после совещания президента РФ Владимира Путина с членами Совета безопасности (СБ).

Источник: Reuters

«Предлагаю провести заседание Совета Федерации сегодня с перерывом», — сказала Матвиенко. Она уточнила, что работа сенаторов продолжится в 17.00.

Накануне, 18 октября, пресс-служба Кремля сообщила, что в среду Путин проведет в режиме видеоконференции заседание с членами Совбеза. Уточняется, что на совещании будут рассмотрены вопросы, касающиеся национальной безопасности в миграционной сфере. С докладом также выступит замглавы СБ Дмитрий Медведев.

О том, что Путин намеревается провести совещание с членами Совета безопасности, стало известно 16 октября. Об этом сообщил ведущий передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия» журналист Павел Зарубин. Позже в Кремле подтвердили информацию, подчеркнув, что речь идет о «еженедельном оперативном совещании».

В предыдущий раз оперативное совещание президента с членами СБ состоялось 10 октября. Тогда Путин обвинил Киев в попытке подорвать «Турецкий поток», причастности к диверсиям на двух газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также в обстрелах Запорожской и Курской АЭС.

Кроме того, российский лидер сообщил, что удары по инфраструктуре Украины были нанесены по предложению Минобороны РФ и Генштаба РФ. Президент уточнил, что атаке подверглись объекты энергетики, военного управления и связи Украины. Путин предостерег Киев от продолжения терактов на территории России. Он подчеркнул, что ответ РФ на подобные действия будет жестким.

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