Боррель извинился за сравнение мира за пределами ЕС с «джунглями»

«Некоторые ошибочно истолковали эту метафору как “колониальный европоцентризм”. Прошу прощения, если это кого-то обидело. Я всегда выступал против подхода “крепости Европы” и активно занимался развитием отношений с другими частями мира», — сказал Боррель.
Он также пояснил, что метафора о джунглях и о саде существует достаточно давно и не является его «выдумкой». Это сравнение относится к вопросу о том, на чем должен основываться международный порядок: на всеми признанных нормах или «на воле сильнейшего, которую принято называть “законом джунглей”, пояснил глава внешней дипломатии. Он уточнил, что в современном мире решения все чаще принимаются на основе “закона сильнейшего”, а не общепринятых норм.
На прошлой неделе на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге Боррель, разъясняя внешнеполитическую идею объединения, использовал сравнение Европы с садом, в котором скомбинированы «политическая свобода, экономическое процветание и социальное сплочение», а весь остальной мир — с джунглями, которые могут совершить вторжение в этот сад при его изоляции. Боррель отметил, что ЕС необходимо выстраивать диалог с остальными государствами и поддерживать те страны, которые находятся в тяжелом положении.
После этого ряд стран выразили свое недовольство словами Борреля. В частности, в МИД ОАЭ отметили, что подобные заявления «способствуют ухудшению атмосферы нетерпимости и дискриминации во всем мире». «Замечания Борреля вызывают разочарование, в то время как все стороны осознают важность уважения к другим религиям, культурам и этническим группам, а также таких ценностей, как плюрализм, сосуществование и терпимость», — сказано в сообщении МИД ОАЭ.