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13:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Нетаньяху высказался против поставок оружия Израиля на Украину

Если Израиль будет поставлять оружие на Украину, оно может оказаться у Ирана. Такие опасения выразил лидер главной израильской оппозиционной партии «Ликуд» и экс-премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу MSNBC, отвечая на вопрос, почему Израиль не поставляет оружие Киеву.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Но в этом вопросе, я думаю, они (правящая партия.— “Ъ”) придерживаются разумной политики … по вопросу оружия, всегда есть вероятность, и это случалось неоднократно, что оружие, которое мы поставляли в какую-либо зону боевых действий, оказывается в руках Ирана и применяется против нас», — сказал Нетаньяху (цитата по «РИА Новости»). Политик подчеркнул, что Израиль принял множество украинских беженцев и продолжает оказывать стране гуманитарную помощь. Также Нетаньяху призвал не снимать санкции с Ирана.

Вчера, 18 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев официально обратится к Израилю с просьбой поставить системы противовоздушной обороны.

По его словам, украинская сторона также попросит о начале «качественного сотрудничества» с Израилем в оборонной сфере.

Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай выступил за отправку военной помощи Украине. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предостерег Израиль от поставок оружия Украине, назвав такой шаг «опрометчивым».

При этом Израиль все еще не торопится давать официальный ответ на запрос Украины. По данным портала Axios, такая позиция обусловлена тем, что Израиль опасается реакции Москвы, которая может нанести ущерб его интересам в Сирии.

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