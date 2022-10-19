Эрдоган заявил, что договорился с Путиным по газовому хабу в Турции

«Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным, мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию», — сказал Эрдоган на собрании своей партии в парламенте.
В минувшую среду Владимир Путин на энергетическом форуме в Москве озвучил предложение создать в Турции газовый хаб. По его словам, так можно заместить утраченный объем прокачки по «Северным потокам». Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, при этом уровень безопасности значительно выше.
Накануне на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин отметил, что с созданием газового хаба станет возможным спокойное регулирование цен «на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски».
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров, реакция Турции была «весьма положительная, заинтересованная». Президенты поручили детально и очень быстро проработать этот вопрос, добавил представитель Кремля.