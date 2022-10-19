В Иране заявили о создании «грозных беспилотников»

«Когда несколько лет назад были опубликованы фотографии иранских беспилотников, звучали слова о том, что это фотомонтаж. Теперь эти беспилотники называют грозными», — позитивно оценил успехи создателей беспилотников Хаменеи.
Отмечается, что ранее военный советник Хаменеи генерал-майор Вооруженных сил страны Яхья Рахим Сафави заявил, что интерес к приобретению оборудования проявляют 22 страны.
Ранее представитель Государственного департамента Ведант Пател пригрозил вводом санкций на фоне сообщений о поставках Ираном беспилотников в Россию. В частности, речь идет о мерах, предполагающих экспортный контроль в отношении всех причастных к поставкам.