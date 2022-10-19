Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

В ходе заседания Путин заявил, что на территориях упомянутых четырех регионов еще «до вступления в состав России действовал режим военного положения». «Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах РФ», — объявил президент России.
Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, военное положение вступит в силу с завтрашнего дня, 20 октября. В течение трех дней с момента публикации документа правительство должно «представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение». «При необходимости в Российской Федерации в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ “О военном положении”», — отмечается в документе.
В рамках него высшие должностные лица уполномочены проводить «мобилизационные мероприятия в сфере экономики» и мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территорий «от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Также они могут применять меры «для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».
24 сентября Владимир Путин подписал закон, которым в Уголовный кодекс вносятся такие понятия, как «мобилизация», «военное положение», «военное время». В частности, было ужесточено наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения, а за добровольную сдачу в плен теперь грозит лишение свободы на срок до 10 лет, за мародерство в военное время — на срок до 15 лет.
Вчера, 18 октября, командующий российскими войсками военной операции Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможности применения ВСУ запрещенных методов войны в районе Херсона. После этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении местного населения на левый берег Днепра. Эвакуацию начали на следующий день. Она должна занять около шести дней, вывезут 50−60 тыс. человек. Сегодня же, 19 октября, власти Херсонской области сообщили о начале наступления ВСУ.