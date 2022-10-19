Путин заявил о необходимости изменения концепции миграционной политики

«Необходимо скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики. Она должна в полной мере учитывать все существующие и потенциальные вызовы», — заявил президент.
Глава государства отметил, что корректировка миграционной политики должна стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства. Соответствующее поручение, отметил президент, было им дано еще в марте 2020 года.
Также в феврале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что приток мигрантов в Россию растет, в прошлом году он стал на треть больше, чем в 2020-м. По его словам, в местах компактного проживания мигрантов есть риск образования этнических анклавов. Как подчеркнул Медведев, без должного контроля они могут стать и становятся «рассадником экстремистских и террористических настроений и очагами преступности».
В этом же месяце Путин образовал межведомственную комиссию Совбеза по миграционной политике. Задачей структуры является обеспечение национальной безопасности РФ в миграционной сфере и регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны.