Совфед утвердил указ о введении военного положения в новых регионах РФ

Решение было принято единогласно. Указ был подписан президентом Владимиром Путиным в среду. По его словам, приоритетом государства является защита своих граждан, а причиной введения военного положения являются преступные действия Киева: обстрелы территории России, теракты и попытки создать бандитское подполье на новых российских территориях. Военное положение будет введено с 20 октября 00:00 часов.
«Правительству РФ в соответствии с предложениями Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и Главного управления специальных программ президента РФ в 3-дневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение», — следует из текста документа.
Специальные меры, которые могут применяться во время военного положения, прописаны в статье 7 федерального конституционного закона № 1-ФКЗ «О военном положении» и будут вводится отдельными указами президента в случае такой необходимости.
Выступая на заседании Совета безопасности РФ, Путин подчеркнул, что данный режим уже действовал в вышеупомянутых территориях на момент их присоединения к России. «Настало время оформить этот режим уже в рамках российского законодательства», — отметил президент.
Торжественная церемония подписания договоров о присоединении новых субъектов состоялась 30 сентября в Георгиевском зале Кремля в присутствии глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходили с 23 по 27 сентября включительно. Абсолютным большинством голосов избиратели выступили за присоединение территорий к России. Все юридические процедуры по присоединению новых субъектов завершены.