Берлин заявил, что адаптировал визовую политику для россиян к правилам ЕС

Требования к россиянам для получения визы в Германию изменились не из-за изменения политики ФРГ, а по требованию Еврокомиссии, заявил журналистам на брифинге представитель МИДа страны Кристофер Бургер.
«Нужно разделять: не правительство Германии ужесточает [правила], но Еврокомиссия распространила скорректированные общие правила выдачи шенгенских виз россиянам», — сказал он (цитата по ТАСС). Бургер сообщил, что власти страны адаптировали под них визовые требования.
В качестве примера он привел туристические визы, для получения которых теперь нужно предъявить выписку из банка, работающего в Евросоюзе, в качестве финансовой гарантии. Как отметил Бургер, санкции ЕС против российских банков не позволяют им обеспечить финансирование своего пребывания в странах Шенгенской зоны.
Согласно новым правилам, выписку из банка, действующего в Евросоюзе, нужно представить при подаче документов на визы в случае частных визитов (к знакомым, друзьям или родственникам), на деловую визу, а также для участников научных, культурных, спортивных мероприятий и на визу в целях лечения.
Страны ЕС стали ограничивать оформление въездных документов для россиян после начала военной операции на Украине. Франция и Германия выступили против полного запрета, они настаивали, что нужно продолжать выдавать визы людям, «не аффилированным с правительством», в частности студентам, людям искусства, ученым и специалистам.
С 12 сентября ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Консульский сбор вырос с €35 до €80, а стандартный срок для рассмотрения заявления о получении шенгенской визы увеличился с десяти до 15 дней и в отдельных случаях может быть продлен до 45 дней. Германия после этого потребовала предъявлять не только оплаченные обратные билеты, но и подтверждение оплаты забронированного жилья, а страховку оформлять только в европейских компаниях. Документ должен быть на английском или немецком, или с переводом на один из этих языков.
В посольстве Италии в Москве заявили «РИА Новости», что для оформления туристических виз в эту страну пока не нужно предъявлять выписки со счета европейского банка; об этом же сообщили в посольстве Греции и визовом центре Франции.